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"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:16
brown написав:nickvlk1
то как будто и нет Укрпочты
Укрпочты? Вы серьезно? Я ни одной посылки Укрпочтой не отправлял и не принимал. Тем более в карантин. Нравится часами в очередях под зданием выстаивать когда пенсы милостыни получают?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:45
Амвросий написав: PUnder написав:
Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность.
Мелкий бизнес - это практически всегда безнал. А безнал весь контролируется налоговой. То, о чем вы говорите - это микробизнес. Торговля на рынках и т.п. Люди которые этим занимаются как правило едва на жизнь зарабатывают. Потому что их обкладывают громадной арендой и поборами.
Я знаком с такими людьми, вы просто на базар пойдите и внимательно посмотрите на людей, которые там торгуют. Посмотрите в чем они одеты. Это нищие люди, они бы с удовольствием не работали на базаре, но других источников денег на жизнь у них нет.
Они милостыню не просят и пособия и субсидии не получают. На хлеб своим тяжелым трудом зарабатывают, да у них есть машина на которой товар возят. У них есть что поесть и где поспать. Но это нищие люди, которые годами работают как рабы без выходных и отпусков. И зарабатывают они намного меньше 50 тысяч, как у вас. Большую часть заработка они отдают за аренду и поборы. И если у них есть наемные, то часто бывает так, что их доход меньше, чем зарплата наемных.
Вы наверно думаете что можно вот так просто пойти и торговать чем-то, заплатил ЕН и ЕСВ и торгуй... Как бы не так... Вы просто попробуйте. Узнаете много нового. Начать хотя-бы с того, что никто вам не даст торговать где-то и не платить аренду, электричество, не оплачивать ремонт и еще кучу всего (требования для пожарников и т.д. и т.п.)
Полностью поддерживаю. И добавлю. Я веду предпринимательство через интернет. Я не плачу поборы за аренду и пожарникам. Но у меня огромные затраты на раскрутку и продвижение сайта. И они гораздо больше чем поборы на рынках. Работаю в чистую для стажа. И сейчас я на распутии по поводу РРО. 15 лет стажа, можно сказать уже есть, не вижу смысла сегодня иметь больше. РРО это для меня как камень в горле из-за нехватки времени на пожить для себя и для семьи. Я не собираюсь и косить и загребать и ночью сидеть изучать и фигней страдать с рро. Чего стоит вести подсчет кассы за день. Так что вывод напрашивается сам. Мне проще сделать скидку за чек чем заниматься садомазо. Страна очень сильно влетит с этими рро. Сейчас есть все предпосылки для событий начала прошлого века. Голодный народ народовладдя понимает по иному.
Зе-Чмо
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p_a_l
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