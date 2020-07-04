Амвросий написав:

PUnder написав: Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность. Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность.

Мелкий бизнес - это практически всегда безнал. А безнал весь контролируется налоговой. То, о чем вы говорите - это микробизнес. Торговля на рынках и т.п. Люди которые этим занимаются как правило едва на жизнь зарабатывают. Потому что их обкладывают громадной арендой и поборами.Я знаком с такими людьми, вы просто на базар пойдите и внимательно посмотрите на людей, которые там торгуют. Посмотрите в чем они одеты. Это нищие люди, они бы с удовольствием не работали на базаре, но других источников денег на жизнь у них нет.Они милостыню не просят и пособия и субсидии не получают. На хлеб своим тяжелым трудом зарабатывают, да у них есть машина на которой товар возят. У них есть что поесть и где поспать. Но это нищие люди, которые годами работают как рабы без выходных и отпусков. И зарабатывают они намного меньше 50 тысяч, как у вас. Большую часть заработка они отдают за аренду и поборы. И если у них есть наемные, то часто бывает так, что их доход меньше, чем зарплата наемных.Вы наверно думаете что можно вот так просто пойти и торговать чем-то, заплатил ЕН и ЕСВ и торгуй... Как бы не так... Вы просто попробуйте. Узнаете много нового. Начать хотя-бы с того, что никто вам не даст торговать где-то и не платить аренду, электричество, не оплачивать ремонт и еще кучу всего (требования для пожарников и т.д. и т.п.)