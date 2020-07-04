Укрпочты? Вы серьезно? Я ни одной посылки Укрпочтой не отправлял и не принимал. Тем более в карантин. Нравится часами в очередях под зданием выстаивать когда пенсы милостыни получают?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:16
Укрпочты? Вы серьезно? Я ни одной посылки Укрпочтой не отправлял и не принимал. Тем более в карантин. Нравится часами в очередях под зданием выстаивать когда пенсы милостыни получают?
Зе-Чмо
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:45
Полностью поддерживаю. И добавлю. Я веду предпринимательство через интернет. Я не плачу поборы за аренду и пожарникам. Но у меня огромные затраты на раскрутку и продвижение сайта. И они гораздо больше чем поборы на рынках. Работаю в чистую для стажа. И сейчас я на распутии по поводу РРО. 15 лет стажа, можно сказать уже есть, не вижу смысла сегодня иметь больше. РРО это для меня как камень в горле из-за нехватки времени на пожить для себя и для семьи. Я не собираюсь и косить и загребать и ночью сидеть изучать и фигней страдать с рро. Чего только стоит вести подсчет кассы за день. Так что вывод напрашивается сам. Мне проще сделать скидку за чек чем заниматься садомазо. Страна очень сильно влетит с этими рро. Сейчас есть все предпосылки для событий начала прошлого века. Голодный народ народовладдя понимает по иному.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:31
[quote="5108296:Амвросий"]
Я считаю, что если хоть раз пойдешь на поводу у вымогателей, то потом прийдется и дальше платить. Лучше почитать законы и отстаивать свои права законными методами. Да, прийдется угробить кучу времени, перечитать множество законов и выдержать мозготрах, но это того стоит. Максимум что инспектор просила - заплатить налоги на квартал вперед.[/quote]
Это не вымогатели, а люди, которые помогают минимизировать налоги, и так, чтобы другие, кто прийдут на их место не смогли ни к чему приколупаться. Их услуги, конечно, не бесплатны. И да, бизнес, который будет платить 5000 гривен в месяц за эти услуги их не интересует.
Выдержка - обратная сторона стремительности
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|