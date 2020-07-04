Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:05

Амвросий написав: Вы не похожи на фопа. Если бы вы работали фопом, то понимали бы, что уклоняться от уплаты налогов гораздо дороже, чем платить все налоги в белую. А вы этого не понимаете, значит фопом вы не работали. По крайней мере самостоятельно. Вы не похожи на фопа. Если бы вы работали фопом, то понимали бы, что уклоняться от уплаты налогов гораздо дороже, чем платить все налоги в белую. А вы этого не понимаете, значит фопом вы не работали. По крайней мере самостоятельно.

Вам виднее кто яЯ оказывал услуги по автосервису. 90% налом. Безнал 10%. По налу единицы кто просил чеки или квитанции. Налог 5% платил с безнала+по выданным квитанциям. Ребята которые у меня работали не были оформлены от слова совсем. Аренду платил налом. Расходные материалы покупал в основном за нал (цены разные по сравнению с безналом).Сейчас уменьшил свои объемы, работаю сам и только с безнальщиками (стабильности больше)Может в мелких городах когда вас все знают все по другому. В Киеве про вас никто и не вспоминает.Рассказываю то что у моих знакомых 35 магазинов, областной центр. Есть фопы 2я группа и есть тот кто с лицензией (алкоголь и сигареты). Есть 2 бухгалтера, одна белая, вторая ведёт форму 2. Даже 1с настроена что заходя под разными логинами показывает разные товарные остатки. Только у владельца показывает остаток общий. На каждый магазин доводится лимит на день по фискальным чекам. Основная Масса товара продается без фискализации. Товар за безнал дороже немного чем за нал, для меня было удивительно что такое даже по алко и табаку. На каждом магазине оформлена половина сотрудников. В смене один должен быть обязательно оформленный второй типа просто зашёл. Один раз поймали, когда только штраф ввели. За пару человек заплатил по 10тгрн живыми деньгами. Зарабатывают нормально. Налоги по минимуму. Обороты не хотят светить а то когда лимиты были маленькие то могли вылететь с единщиков.Зайдите в любой Аля дисконтный магазин (тер.мин.цен., восток, джинсовик). Куча людей, терминалов нет, кассовые чеки не фискальные. Только недавно сделали 2 кассы. Одна с терминалом а вторая только нал, разные субъекты, менялись регулярно как достигали лимитаНо этот Киев. За мелкие города не скажу.По отчётности. Может я не правильно веду. Но это раз в квартал по единому и раз в год по ЕСВ и книга учёча доходов. Все не выходя из дома. налоги плачу ежемесячно 2 шт (мне так удобнее). Своя внутрення отчётность в Экселе. Что купил, что потратил, что оплатили, что чистыми себе забрал. Семейная бухгалтерия отдельно.