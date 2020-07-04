Укрпочты? Вы серьезно? Я ни одной посылки Укрпочтой не отправлял и не принимал. Тем более в карантин. Нравится часами в очередях под зданием выстаивать когда пенсы милостыни получают?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:16
Укрпочты? Вы серьезно? Я ни одной посылки Укрпочтой не отправлял и не принимал. Тем более в карантин. Нравится часами в очередях под зданием выстаивать когда пенсы милостыни получают?
Зе-Чмо
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:45
Полностью поддерживаю. И добавлю. Я веду предпринимательство через интернет. Я не плачу поборы за аренду и пожарникам. Но у меня огромные затраты на раскрутку и продвижение сайта. И они гораздо больше чем поборы на рынках. Работаю в чистую для стажа. И сейчас я на распутии по поводу РРО. 15 лет стажа, можно сказать уже есть, не вижу смысла сегодня иметь больше. РРО это для меня как камень в горле из-за нехватки времени на пожить для себя и для семьи. Я не собираюсь и косить и загребать и ночью сидеть изучать и фигней страдать с рро. Чего только стоит вести подсчет кассы за день. Так что вывод напрашивается сам. Мне проще сделать скидку за чек чем заниматься садомазо. Страна очень сильно влетит с этими рро. Сейчас есть все предпосылки для событий начала прошлого века. Голодный народ народовладдя понимает по иному.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:31
[quote="5108296:Амвросий"]
Я считаю, что если хоть раз пойдешь на поводу у вымогателей, то потом прийдется и дальше платить. Лучше почитать законы и отстаивать свои права законными методами. Да, прийдется угробить кучу времени, перечитать множество законов и выдержать мозготрах, но это того стоит. Максимум что инспектор просила - заплатить налоги на квартал вперед.[/quote]
Это не вымогатели, а люди, которые помогают минимизировать налоги, и так, чтобы другие, кто прийдут на их место не смогли ни к чему приколупаться. Их услуги, конечно, не бесплатны. И да, бизнес, который будет платить 5000 гривен в месяц за эти услуги их не интересует.
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:05
Re:
Вам виднее кто я
Я оказывал услуги по автосервису. 90% налом. Безнал 10%. По налу единицы кто просил чеки или квитанции. Налог 5% платил с безнала+по выданным квитанциям. Ребята которые у меня работали не были оформлены от слова совсем. Аренду платил налом. Расходные материалы покупал в основном за нал (цены разные по сравнению с безналом).
Сейчас уменьшил свои объемы, работаю сам и только с безнальщиками (стабильности больше)
Может в мелких городах когда вас все знают все по другому. В Киеве про вас никто и не вспоминает.
Рассказываю то что у моих знакомых 35 магазинов, областной центр. Есть фопы 2я группа и есть тот кто с лицензией (алкоголь и сигареты). Есть 2 бухгалтера, одна белая, вторая ведёт форму 2. Даже 1с настроена что заходя под разными логинами показывает разные товарные остатки. Только у владельца показывает остаток общий. На каждый магазин доводится лимит на день по фискальным чекам. Основная Масса товара продается без фискализации. Товар за безнал дороже немного чем за нал, для меня было удивительно что такое даже по алко и табаку. На каждом магазине оформлена половина сотрудников. В смене один должен быть обязательно оформленный второй типа просто зашёл. Один раз поймали, когда только штраф ввели. За пару человек заплатил по 10тгрн живыми деньгами. Зарабатывают нормально. Налоги по минимуму. Обороты не хотят светить а то когда лимиты были маленькие то могли вылететь с единщиков.
Зайдите в любой Аля дисконтный магазин (тер.мин.цен., восток, джинсовик). Куча людей, терминалов нет, кассовые чеки не фискальные. Только недавно сделали 2 кассы. Одна с терминалом а вторая только нал, разные субъекты, менялись регулярно как достигали лимита
Но этот Киев. За мелкие города не скажу.
По отчётности. Может я не правильно веду. Но это раз в квартал по единому и раз в год по ЕСВ и книга учёча доходов. Все не выходя из дома. налоги плачу ежемесячно 2 шт (мне так удобнее). Своя внутрення отчётность в Экселе. Что купил, что потратил, что оплатили, что чистыми себе забрал. Семейная бухгалтерия отдельно.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:31
p_a_l просто интересно - зачем Вам стаж? и почему 15 лет хватит? хватит на что?..
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:51
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