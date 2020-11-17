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IBM скоротить 10 тисяч
співробітників - Bloomberg

IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21

IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21

Когда людям нечего будет есть из-за этого вашего облачного интеллекта, то народ засунет этот интеллект в одно место и провернет несколько раз. Чтобы жлобье не летало в облаках и думало прежде всего о людях а не о своих карманах.
p_a_l
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