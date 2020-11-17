Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21
IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21
Когда людям нечего будет есть из-за этого вашего облачного интеллекта, то народ засунет этот интеллект в одно место и провернет несколько раз. Чтобы жлобье не летало в облаках и думало прежде всего о людях а не о своих карманах.
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