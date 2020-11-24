Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Дивися повний текст Україна не належить до країн, яким G20 заморожує борги - Мінфін.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:53
Україна не належить до країн, яким G20 заморожує борги -...
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Дивися повний текст Україна не належить до країн, яким G20 заморожує борги - Мінфін.
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