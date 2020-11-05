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Підвищення мінімалки до 6,5 тис. грн перенесли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:52
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень переноситься на грудень 2021 року.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:52
Ну понятно, что обещание 6500 было предвыборным.
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