Підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень переноситься на грудень 2021 року.
Дивися повний текст Підвищення мінімалки до 6,5 тис. грн перенесли.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:52
Підвищення мінімалки до 6,5 тис. грн перенесли
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення мінімалки до 6,5 тис. грн перенесли.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:20
А с какими партнерами они дискутировали??????
К этим .... руководителям у меня два вопроса:
1. Куда уехал цирк?
2. Какого ..... они остались?
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