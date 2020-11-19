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НБУ випустив вертикальну банкноту (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють на сайті.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:14
А так на 10 швейцарських франків схоже...
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