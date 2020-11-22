В совокупности это звучит "Экономико Правовые отношения"
Не отнять хороших юмористов, по этому поводу у "цензора":
- Улыбнуло и в точку.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:52
В совокупности это звучит "Экономико Правовые отношения"
Не отнять хороших юмористов, по этому поводу у "цензора":
- Улыбнуло и в точку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:39
Особенно когда забили болт на экономику и лохам парят язык и веру в непонятно что.
Надеюсь понять мозги были.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:48
Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
вже півтора роки як №зеленелайно при владі, а винен порошенко з яценюком, а чому не янукович тоді?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:50
Правильно. Летом за жару будем платить, зимой за холод. За дождь с грозой по двойному тарифу. При монголо-татарском ИГЕ налоги и поборы были меньше. Тогда платили пошлины всего 10%. В Украине же налоги и пошлины составляют 90% от заработанного.
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