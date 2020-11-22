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Українців зобов'яжуть цілий
рік платити абонплату за...

Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:52

  ygn написав:Omb, за мозги спасибо. А о непересечении экономики с навязанным Украине курсом правильно подметили.

В совокупности это звучит "Экономико Правовые отношения"
Не отнять хороших юмористов, по этому поводу у "цензора":
Зображення
- Улыбнуло и в точку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:39

  omb написав:ygn были бы мозги, то понимал бы, что экономика и язык, вера - не особо пересекаются.. а так увы

Особенно когда забили болт на экономику и лохам парят язык и веру в непонятно что.
Надеюсь понять мозги были.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:48

Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...

вже півтора роки як №зеленелайно при владі, а винен порошенко з яценюком, а чому не янукович тоді?
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:50

Правильно. Летом за жару будем платить, зимой за холод. За дождь с грозой по двойному тарифу. При монголо-татарском ИГЕ налоги и поборы были меньше. Тогда платили пошлины всего 10%. В Украине же налоги и пошлины составляют 90% от заработанного.
fiona98
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  #<12
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