В совокупности это звучит "Экономико Правовые отношения"
Не отнять хороших юмористов, по этому поводу у "цензора":
- Улыбнуло и в точку.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:52
В совокупности это звучит "Экономико Правовые отношения"
Не отнять хороших юмористов, по этому поводу у "цензора":
- Улыбнуло и в точку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:39
Особенно когда забили болт на экономику и лохам парят язык и веру в непонятно что.
Надеюсь понять мозги были.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:48
Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
вже півтора роки як №зеленелайно при владі, а винен порошенко з яценюком, а чому не янукович тоді?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:50
Правильно. Летом за жару будем платить, зимой за холод. За дождь с грозой по двойному тарифу. При монголо-татарском ИГЕ налоги и поборы были меньше. Тогда платили пошлины всего 10%. В Украине же налоги и пошлины составляют 90% от заработанного.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:25
10% - церкви.
10% - князю
10% - Хану
Сейчас официально, без 1,5% военного сбора - 92%(это для тех, кто реально работает в производстве на госпредприятии)
А Вы думаете, кто будет платить за это?:
Ведь за отопление - платить
За свет - платить.
За охрану - платить.
За воду и канализацию - платить.
За недвижимость - платить.
- В бюджете "0".
Интересно, и в коммунальном секторе то же можно не платить?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:50
Непонятно,какую именно инфраструктуру имеют в виду-до ввода в дом? Внутридомовые сети обслуживает или ЖЕК,УК или в ОСББ свои слесари.И что понимать под инфрастуктурой для вывоза мусора-баки или мусоровозы?Вроде бы заключаются договора с компаниями по вывозу мусора,где в цену за тонну мусора включены все затраты на вывоз этого мусора,затем стоимость вывоза разбрасывается на жильцов,на м2 жилой площади или хотят сделать -на число прописанных жильцов!
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