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Українців зобов'яжуть цілий
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Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:18

  fiona98 написав:Правильно. Летом за жару будем платить, зимой за холод. За дождь с грозой по двойному тарифу. При монголо-татарском ИГЕ налоги и поборы были меньше. Тогда платили пошлины всего 10%. В Украине же налоги и пошлины составляют 90% от заработанного.

Что само интересно, что именно при татаро-монгольском иге, купола церквей на Руси стали покрывать золотом, от чего у европейских купцов и путешественников челюсти отвисали от такого зрелища. :)
andrein
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