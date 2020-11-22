Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...

Что само интересно, что именно при татаро-монгольском иге, купола церквей на Руси стали покрывать золотом, от чего у европейских купцов и путешественников челюсти отвисали от такого зрелища.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:18
Что само интересно, что именно при татаро-монгольском иге, купола церквей на Руси стали покрывать золотом, от чего у европейских купцов и путешественников челюсти отвисали от такого зрелища.
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