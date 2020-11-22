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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:50
Непонятно,какую именно инфраструктуру имеют в виду-до ввода в дом? Внутридомовые сети обслуживает или ЖЕК,УК или в ОСББ свои слесари.И что понимать под инфрастуктурой для вывоза мусора-баки или мусоровозы?Вроде бы заключаются договора с компаниями по вывозу мусора,где в цену за тонну мусора включены все затраты на вывоз этого мусора,затем стоимость вывоза разбрасывается на жильцов,на м2 жилой площади или хотят сделать -на число прописанных жильцов!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:13
Потешный ты.
7 лет об экономике - ни, ни.
Толи дело Коля Азиров, или Витя Янукович.
До сих пор, сделав полную ревизию в государстве за 2,0 лярда, не могут посчитать стоимость Хонки и Межгирья. Говорят в полмиллиарда баксов не уложиться. Да и сейчас на Рублевке неплохо так семки поплевывают. Наши донецкие мыслители об экономике Украина.
А так оно да, уже 7 лет мы живем в Еуропе, у нас не войны, ни разрушенных заводов, отнятых территорий, бюджетов военного времени, шесть призывов по 200 тыс. человек. Мудрый нарид, который выбрал зеленую плесень, у него всегда виновата армия, мова, вира. Да, да. Конец эпохи бедности, никакой деградации и обнищания, вот только армию, мову, виру уничтожим - у будет нам всецелое процветание!
Но это не точно!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:20
Diman Уже лет 30 кто то да виноват.Кравчуку повезло,первым был,не успели тогда еще сообразить ,что он тоже виноват во всем.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41
Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
То абонплата за трубы, по которым вода передается.
А теперь добавят абонплату за воду, которую передают по оплаченным трубам.
Потом введут абонплату за землю, на которой располагаются эти трубы.
Потом абонплата за содержание подземных водяных горизонтов.
Ну потом еще что-то придумают...
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:48
Да по факту они все одиннаковые. Один тупо открыто воровал по-старинке. Другие придумывают более изощренные методы воровства (абонплаты, разделение платы на несколько составляющих(газ и доставка), и т.д), пролонгация войны на Донбассе.
Вообщем кто на что учился, то так и действует. Поэтому нельзя говорить что кто-то хуже или лучше.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:03
Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
Не будет у нас Европы пока сами себя уважать не начнем ... и в сказки про говорящую змею и доброго царя будем верить
Века крепостного и венец - совковое рабство , когда люди бесплатно или почти бесплатно горбатились на кого-то вывели "особую породу" людей , они и формируют окружающее пространство и суровую реальность
Востаннє редагувалось pavilion_dv в П'ят 27 лис, 2020 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:17
Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
Нынешние ничем не лучше, но стоить отделять мух от котлет, реформа ЖКХ была принята при шоколадном.
Нищее потому, что таков уровень платежеспособности граждан, который выгодно поддерживать на статистическом уровне необходимых отчислений. Субсидия это постоянный процент в карман паразитирующему олигархату отстегиваемый налогоплательщиками.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 01:06
Премьер был Мороз.(За тем кажется Чивакуня)
Вероятно до Вас только дошло. Но на форуме это уже давно рассматривали и последствия, которых как я понимаю, Вы даже не представляете.
- Это картинка "заботы" и способ не добиться погромов в Киеве.
По всей Украине - "Субсидия" оказалась простым кидаловом.
И хоть раком стань...
-"На заборе написано, а грошей нема."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 28 лис, 2020 01:24
В 2015 году был принят закон об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме, в 2017 – о жилищно-коммунальных услугах.
Прямая обязанность оплаты ненужной или навязанной услуги - это не рынок услуг, это рабство. Головне бути гідними цього. Пишаємося.
Последствия, о которых имеете эксклюзивное представление стоит зарегистрировать петицию.
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