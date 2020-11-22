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Українців зобов'яжуть цілий
рік платити абонплату за...

Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:39

Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...

  mvi написав:Ніхто про зефанів не турбується, який жах
зебіли продовжують справу початую офшорником і Ко..
  Diman написав:вже півтора роки як №зеленелайно при владі, а винен порошенко з яценюком
то що обгортки в них різні, а середина одна...шоколад почав піднімати тарифи а ці продовжують..справу офшорника.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:13

  ruvex написав:
  Kudrjavuy написав:
  ruvex написав:Нынешние ничем не лучше, но стоить отделять мух от котлет, реформа ЖКХ была принята при шоколадном.

Премьер был Мороз.(За тем кажется Чивакуня)
Вероятно до Вас только дошло. Но на форуме это уже давно рассматривали и последствия, которых как я понимаю, Вы даже не представляете.

В 2015 году был принят закон об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме, в 2017 – о жилищно-коммунальных услугах.
Прямая обязанность оплаты ненужной или навязанной услуги - это не рынок услуг, это рабство. Головне бути гідними цього. Пишаємося.
п.с. Последствия, о которых имеете эксклюзивное представление стоит зарегистрировать петицией.

"Права" там в виде только обязанностей ПЛАТИТЬ.
в "Законе"
Схема уже отрабатывалась 2001 году, когда Янукович уже регламентировал по Донецкой области структуры которым нужно было "Платить", общий счёт регламентировался по классам принадлежности жилого фонда и имеющихся в нём услуг.
- это апрель 2001 года.(Донецкая область)
физически ничего не изменилось - была только подведена под это "Законодательная база"

Уже тогда изобретались "окна единого заказчика", одаривались этими "окнами" ....

Ещё в 13м году Донецкая область и Львовская уже жили в разных "цивилизациях". Львовщина имела советский доступный коммунальный шарм. Донеччина - грубую ж.о.п.у - деньги вперёд и только смотрящему - за это какие то коммунальные работы. первыми тогда "восстала" Авдіївка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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