зебіли продовжують справу початую офшорником і Ко..
то що обгортки в них різні, а середина одна...шоколад почав піднімати тарифи а ці продовжують..справу офшорника.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 11:39
Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
зебіли продовжують справу початую офшорником і Ко..
то що обгортки в них різні, а середина одна...шоколад почав піднімати тарифи а ці продовжують..справу офшорника.
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:13
"Права" там в виде только обязанностей ПЛАТИТЬ.
в "Законе"
Схема уже отрабатывалась 2001 году, когда Янукович уже регламентировал по Донецкой области структуры которым нужно было "Платить", общий счёт регламентировался по классам принадлежности жилого фонда и имеющихся в нём услуг.
- это апрель 2001 года.(Донецкая область)
физически ничего не изменилось - была только подведена под это "Законодательная база"
Уже тогда изобретались "окна единого заказчика", одаривались этими "окнами" ....
Ещё в 13м году Донецкая область и Львовская уже жили в разных "цивилизациях". Львовщина имела советский доступный коммунальный шарм. Донеччина - грубую ж.о.п.у - деньги вперёд и только смотрящему - за это какие то коммунальные работы. первыми тогда "восстала" Авдіївка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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