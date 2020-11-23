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Всю нерухомість кожного
українця внесуть до єдиного...

Всю нерухомість кожного українця внесуть до єдиного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:11

Всю нерухомість кожного українця внесуть до єдиного...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати розробляють зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Дивися повний текст Всю нерухомість кожного українця внесуть до єдиного реєстру: що це дасть.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:12

готовятся обложить всё жилье налогами
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:34

  Амвросий написав:готовятся обложить всё жилье налогами

Готовят чтобы народ из люлями обложил. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:53

Короче готовьтесь к новым поборам. Скоро опять скажут что очередные акты не действительны нужно менять на фиолэтовые.
fiona98
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:01

  p_a_l написав:
  Амвросий написав:готовятся обложить всё жилье налогами

Готовят чтобы народ из люлями обложил. :D


К большому сожалению, народ все это терпит и будет терпеть дальше. :?
У нас майданы бывают только "за Ющенко", "против Януковича и за Эвропу", а за свои реальные интересы граждан - пару сотен человек может помитингуют и всё, разойдутся и толку ноль. Настоящей демократии ноль.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 27 лис, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:02

Я думал он уже давно существует. Как все запущено! Чем правительства 30 лет занимались кроме дерибана нашего общего имущества?
ovg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:16

  Амвросий написав:готовятся обложить всё жилье налогами

к этому надо готовиться заранее
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:42

нарешті!!!!!!
nvvetal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:42

ovg
нажаль ні, і це біль при створенні осбб, давні документи - треба пертися в БТІ...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:21

Обычным украинцам ничего не даст
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