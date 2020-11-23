Народні депутати розробляють зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Дивися повний текст Всю нерухомість кожного українця внесуть до єдиного реєстру: що це дасть.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:11
Всю нерухомість кожного українця внесуть до єдиного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Всю нерухомість кожного українця внесуть до єдиного реєстру: що це дасть.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:34
Зе-Чмо
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:53
Короче готовьтесь к новым поборам. Скоро опять скажут что очередные акты не действительны нужно менять на фиолэтовые.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:01
К большому сожалению, народ все это терпит и будет терпеть дальше.
У нас майданы бывают только "за Ющенко", "против Януковича и за Эвропу", а за свои реальные интересы граждан - пару сотен человек может помитингуют и всё, разойдутся и толку ноль. Настоящей демократии ноль.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 27 лис, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:02
Я думал он уже давно существует. Как все запущено! Чем правительства 30 лет занимались кроме дерибана нашего общего имущества?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:16
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:42
ovg
нажаль ні, і це біль при створенні осбб, давні документи - треба пертися в БТІ...
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