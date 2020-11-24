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Мінфін: в Україні немає
“економічного апокаліпсису”

Мінфін: в Україні немає “економічного апокаліпсису”
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:29

Мінфін: в Україні немає “економічного апокаліпсису”

Пропонуємо до обговорення:
В Україні немає “економічного апокаліпсису”, натомість є проблеми, які необхідно вирішувати.

Дивися повний текст Мінфін: в Україні немає “економічного апокаліпсису”.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:30

Конечно же проблемы нужно решать!
Но впереди обвал и крах. А если не решать проблемы то крах наступит быстрее.
Основные предвестники краха, бюджетный кризис, конституционный кризис, кризис медицинской системы, будущий локдаун, внешний финансовый кризис который топят эмиссией, падение экспорта.
Вот как со всего этого выкарабкиваться будем смотреть по ТВ. Надеюсь президент будет нас смешить!
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:44

В Украине нет “экономического апокалипсиса”


хм... даже так, экономический апокалипсис... что под этим понимается?
Амвросий
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