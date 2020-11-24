В Україні немає “економічного апокаліпсису”, натомість є проблеми, які необхідно вирішувати.
Дивися повний текст Мінфін: в Україні немає “економічного апокаліпсису”.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:29
Мінфін: в Україні немає “економічного апокаліпсису”
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін: в Україні немає “економічного апокаліпсису”.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:30
Конечно же проблемы нужно решать!
Но впереди обвал и крах. А если не решать проблемы то крах наступит быстрее.
Основные предвестники краха, бюджетный кризис, конституционный кризис, кризис медицинской системы, будущий локдаун, внешний финансовый кризис который топят эмиссией, падение экспорта.
Вот как со всего этого выкарабкиваться будем смотреть по ТВ. Надеюсь президент будет нас смешить!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:44
хм... даже так, экономический апокалипсис... что под этим понимается?
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