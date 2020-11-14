Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дивися повний текст Ніхто не планує запроваджувати локдаун від завтрашнього дня, - Степанов.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:31
Ніхто не планує запроваджувати локдаун від завтрашнього...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ніхто не планує запроваджувати локдаун від завтрашнього дня, - Степанов.
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