RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Розтрата в «Укркосмос»: ВАКС
дослідив вже 80 томів доказів

Розтрата в «Укркосмос»: ВАКС дослідив вже 80 томів доказів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:28

Розтрата в «Укркосмос»: ВАКС дослідив вже 80 томів доказів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба САП в Фейсбуці.

Дивися повний текст Розтрата в «Укркосмос»: ВАКС дослідив вже 80 томів доказів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91409
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:28

Ничего не удивляет. Команда Порошенко честных людей на работу не брали.
anton_gms
 
Повідомлень: 850
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:37

В статье не звучит главное:
1. Деньги вернули?
2. Какой штраф изъят в пользу Государства?
3. Восстановлено ли производство и репутация?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8574
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВАКС закрив першу справу про недостовірне декларування...
R2 » Сер 04 лис, 2020 12:16
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:16
mapamapa
ВАКС відмовився заочно арештовувати Януковича
R2 » Вів 27 жов, 2020 10:30
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 10:30
sal
Зарплата судді ВАКС становитиме до 100 тис. гривень на...
R2 » П'ят 03 сер, 2018 12:35
3 786
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 сер, 2018 06:15
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.