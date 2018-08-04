Розтрата в «Укркосмос»: ВАКС дослідив вже 80 томів доказів

Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:37

В статье не звучит главное:

1. Деньги вернули?

2. Какой штраф изъят в пользу Государства?

3. Восстановлено ли производство и репутация?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.