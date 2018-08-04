Про це повідомляє прес-служба САП в Фейсбуці.
Дивися повний текст Розтрата в «Укркосмос»: ВАКС дослідив вже 80 томів доказів.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:28
Розтрата в «Укркосмос»: ВАКС дослідив вже 80 томів доказів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розтрата в «Укркосмос»: ВАКС дослідив вже 80 томів доказів.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:28
Ничего не удивляет. Команда Порошенко честных людей на работу не брали.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:37
В статье не звучит главное:
1. Деньги вернули?
2. Какой штраф изъят в пользу Государства?
3. Восстановлено ли производство и репутация?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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