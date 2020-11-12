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Нацполіція закупить гіроскутери
й електросамокати - ціни

Нацполіція закупить гіроскутери й електросамокати - ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:17

Нацполіція закупить гіроскутери й електросамокати - ціни

Пропонуємо до обговорення:
Відповідна заявка на тенедер розміщена в електронній системі закупівель ProZorro Загальна вартість тендеру становить 101 589 гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:17

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