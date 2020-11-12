Відповідна заявка на тенедер розміщена в електронній системі закупівель ProZorro Загальна вартість тендеру становить 101 589 гривень.
Дивися повний текст Нацполіція закупить гіроскутери й електросамокати - ціни.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:17
Нацполіція закупить гіроскутери й електросамокати - ціни
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Дивися повний текст Нацполіція закупить гіроскутери й електросамокати - ціни.
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