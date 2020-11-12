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Нацполіція закупить гіроскутери
й електросамокати - ціни

Нацполіція закупить гіроскутери й електросамокати - ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:17

Нацполіція закупить гіроскутери й електросамокати - ціни

Пропонуємо до обговорення:
Відповідна заявка на тенедер розміщена в електронній системі закупівель ProZorro Загальна вартість тендеру становить 101 589 гривень.

Дивися повний текст Нацполіція закупить гіроскутери й електросамокати - ціни.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:42

https://opinionua.com/2020/04/09/startap-delfast/
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:45

Re: Нацполіція закупить гіроскутери й електросамокати - ціни

подарки детям на Мыколая и Новый год
========
а вообще купили что-то не то
Украинский стартап по производству электровелосипедов Delfast подписал контракт с мексиканской полицией. Об этом заявил его основатель Данил Тонкопий во время украинского финала конкурса стартапов, которые поедут на Startup Grind Global 2020, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

Предприниматель пока не разглашает деталей поставки электровелосипедов в Мексику, но во время презентации отметил, что уже ведет аналогичные переговоры с Департаментом полиции Лос-Анджелеса.
Кратко и по делу в Telegram

По итогам 2019 года доход Delfast составит 565 тысяч долларов, что на 453% больше, чем в 2018 году.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:37

Циничный беспредел.Это даже не дно-ниже.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:41

  sena_2008atp написав:Циничный беспредел.Это даже не дно-ниже.

Та не, Приусы просто уже все поразбивали, а деньги только на велики есть. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:42

А коньки, как же без коньков ?
Igorten
 
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