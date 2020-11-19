Аналітики запропонували власний комплекс для компенсації “карантину вихідного дня” бізнесу.
Дивися повний текст Як бізнес пропонує компенсувати “карантин вихідного дня” у грудні.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:02
Як бізнес пропонує компенсувати “карантин вихідного дня”...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як бізнес пропонує компенсувати “карантин вихідного дня” у грудні.
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