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МВФ відмовив Україні в
надзвичайній фіндопомозі - Мінфін

МВФ відмовив Україні в надзвичайній фіндопомозі - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:10

МВФ відмовив Україні в надзвичайній фіндопомозі - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд не розглядає виділення Україні надзвичайного фінансування.

Дивися повний текст МВФ відмовив Україні в надзвичайній фіндопомозі - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:10

Отлично,прогиб перед МВФ не засчитан...
Scotch
 
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