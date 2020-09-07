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Жителі Русанівських Садів
заважають будувати...

Жителі Русанівських Садів заважають будувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:27

Жителі Русанівських Садів заважають будувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Дивися повний текст Жителі Русанівських Садів заважають будувати Подільсько-Воскресенський міст - КМДА.
R2
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