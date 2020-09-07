Про це сказав заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє прес-служба КМДА.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:27
Жителі Русанівських Садів заважають будувати...
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Дивися повний текст Жителі Русанівських Садів заважають будувати Подільсько-Воскресенський міст - КМДА.
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