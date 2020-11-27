Американський технологічний концерн Amazon надає «передовим» співробітникам одноразову премію на знак вдячності за їх роботу в «пік сезону».
Дивися повний текст Amazon винагородить співробітників різдвяним бонусом в розмірі $300.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:41
Amazon винагородить співробітників різдвяним бонусом в...
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Дивися повний текст Amazon винагородить співробітників різдвяним бонусом в розмірі $300.
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