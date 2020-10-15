Експерти порталу ThePoint дали 5 порад щодо того, як правильно звільнитися з роботи.
Дивися повний текст Як правильно звільнитися з роботи.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 08:49
Як правильно звільнитися з роботи
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Дивися повний текст Як правильно звільнитися з роботи.
Додано: Суб 28 лис, 2020 08:49
Как по мине, ерунда. Вот мое виденье:
1. Намекнуть, что что-то не устраивает.
2. Если ничего не изменилось, то активно искать работу.
3. Найдя работу поставить перед фактом, о том переходе в другую компанию после завороненного в контракте срока, который должны отработать.
4. Если есть заинтересованные лица принять дела, сделать все возможное чтоб передать.
5. По истечении срока сказать всем чтоки-чмоки надеюсь что мы где-то с вами еще поработаем.
Как по мне, уходить в никуда. а потом искать работу это тупо. Исключение если есть желание длительное время отдохнуть (например уехать в путешествие на пару месяце).
Додано: Суб 28 лис, 2020 08:59
Вообще в идеальном мире HR предыдущей компании ищут работы для своих сотрудников.
А тут какой-то ванильный бред.
Самая лучшая стратегия карьерного роста, ищи новую работу сразу как только устроился!
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