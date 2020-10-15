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Як правильно звільнитися з роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 08:49

Як правильно звільнитися з роботи

Пропонуємо до обговорення:
Експерти порталу ThePoint дали 5 порад щодо того, як правильно звільнитися з роботи.

Дивися повний текст Як правильно звільнитися з роботи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 08:49

Как по мине, ерунда. Вот мое виденье:
1. Намекнуть, что что-то не устраивает.
2. Если ничего не изменилось, то активно искать работу.
3. Найдя работу поставить перед фактом, о том переходе в другую компанию после завороненного в контракте срока, который должны отработать.
4. Если есть заинтересованные лица принять дела, сделать все возможное чтоб передать.
5. По истечении срока сказать всем чтоки-чмоки надеюсь что мы где-то с вами еще поработаем.
Как по мне, уходить в никуда. а потом искать работу это тупо. Исключение если есть желание длительное время отдохнуть (например уехать в путешествие на пару месяце).
ssnet
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 08:59

Вообще в идеальном мире HR предыдущей компании ищут работы для своих сотрудников.
А тут какой-то ванильный бред.
Самая лучшая стратегия карьерного роста, ищи новую работу сразу как только устроился!
straponesa
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