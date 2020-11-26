|
|
У мережі показали найменший автомобіль у світі (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 лис, 2020 08:59
Пропонуємо до обговорення:
Користувачам мережі нагадали про найменший триколісний автомобіль з чарівною зовнішністю Peel P50.
Дивися повний текст У мережі показали найменший автомобіль у світі (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91417
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лис, 2020 09:00
на одном фото колеса спереди, на другом - сзади.
-
arheops
-
-
- Повідомлень: 706
- З нами з: 28.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|94
|
П'ят 27 лис, 2020 13:51
R2
|
|1
|122
|
П'ят 27 лис, 2020 12:14
mv21vm
|
|1
|88
|