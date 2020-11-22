Податківці назвали 5 основних причин, коли платники ЄП зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування.
Дивися повний текст 5 причин для обов'язкового переходу з ЄП на загальну систему.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 11:57
5 причин для обов'язкового переходу з ЄП на загальну систему
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 причин для обов'язкового переходу з ЄП на загальну систему.
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:57
Вот как раз в общую и хотят всех упрощенцев согнать. И это сейчас происходить. Очень медленно происходить. Чтобы случайно люлей от мелких не отгрести.
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