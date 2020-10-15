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В Apple вирішили відмовитися
від дротів у iPhone -...

В Apple вирішили відмовитися від дротів у iPhone -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:59

В Apple вирішили відмовитися від дротів у iPhone -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє мережевий інсайдер Джон Проссер на своєму каналі в YouTubе.

Дивися повний текст В Apple вирішили відмовитися від дротів у iPhone - інсайдер (відео).
R2
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