Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів.
Дивися повний текст Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в прокуратурі вже з 1 січня.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:58
Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в прокуратурі вже з 1 січня.
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:58
иногда мне кажется что все происходящее это сон. Только почему такой долгий и безумный?..
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:03
Интересно было бы посмотреть а результаты опроса наподобие такого
- голосовали ли вы за "слуг народа"
- довольны ли вы их работой
- проголосуете ли за них на следующих выборах
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