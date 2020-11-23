Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів.
Дивися повний текст Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в прокуратурі вже з 1 січня.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:58
Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в прокуратурі вже з 1 січня.
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:58
иногда мне кажется что все происходящее это сон. Только почему такой долгий и безумный?..
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:03
Интересно было бы посмотреть а результаты опроса наподобие такого
- голосовали ли вы за "слуг народа"
- довольны ли вы их работой
- проголосуете ли за них на следующих выборах
)
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:17
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:57
Re: Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в...
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