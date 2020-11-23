RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін пропонує додатково
підвищити зарплати в...

Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:58

Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів.

Дивися повний текст Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в прокуратурі вже з 1 січня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91423
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:58

иногда мне кажется что все происходящее это сон. Только почему такой долгий и безумный?..
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 14.11.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:03

Интересно было бы посмотреть а результаты опроса наподобие такого
- голосовали ли вы за "слуг народа"
- довольны ли вы их работой
- проголосуете ли за них на следующих выборах

:))
PasserBy
 
Повідомлень: 335
З нами з: 04.01.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:17

:mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8581
З нами з: 20.09.12
Подякував: 692 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:57

Re: Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в...

Зображення
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10213
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:44

Re: Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в...

  ruslan42212 написав:Только почему такой долгий и безумный?

Зато посмеёмся(с)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 06.08.19
Подякував: 552 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як бізнес пропонує компенсувати “карантин вихідного дня”...
R2 » П'ят 27 лис, 2020 19:02
1 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 19:03
Scotch
Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат...
R2 » Вів 24 лис, 2020 13:56
3 279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 18:46
moveton
Зеленський пропонує перезавантажити економічні програми...
R2 » Пон 23 лис, 2020 20:42
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 20:42
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.