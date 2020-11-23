Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів.
Дивися повний текст Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в прокуратурі вже з 1 січня.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:58
Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в прокуратурі вже з 1 січня.
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:58
иногда мне кажется что все происходящее это сон. Только почему такой долгий и безумный?..
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:03
Интересно было бы посмотреть а результаты опроса наподобие такого
- голосовали ли вы за "слуг народа"
- довольны ли вы их работой
- проголосуете ли за них на следующих выборах
)
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:17
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:57
Re: Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в...
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Додано: Нед 29 лис, 2020 02:44
Re: Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 29 лис, 2020 09:54
В черно-белой комедии фраза "Каков рост прироста?" была шуткой... у нас жизнь такая... нет. не у нас.
Додано: Нед 29 лис, 2020 10:53
Ето государство терпеть нужно быть мазохистом. Каждая власть что синяя, что оранжевая, что шоколадная, что зеленая, приходит и несмотря на свои предвыборные сладкие обещания, повышает для народа тарифы, пошлины и налоги, а для себя любимых зарплаты, льготы и безнаказанность даже за казнокрадство в особо крупных размерах убийство холопов. Ето именно тот случай что лучше бы в Украине небыло никакой власти чем ети мафиозные кланы.
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:44
Предлагаю повысить с 1-го января 2020-го ......Ну чтоб по справедливости! А то как они бедненькие год этот переживают..... Надо, чтобы хоть какое-то положительное событие у людей произошло...
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