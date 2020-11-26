Українцям за законом повинні встановлювати індивідуальний газовий лічильник безкоштовно.
Дивися повний текст Українців без лічильників можуть відключити від газу: як отримати прилад безкоштовно.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24
Українців без лічильників можуть відключити від газу: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців без лічильників можуть відключити від газу: як отримати прилад безкоштовно.
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24
Как то странно. Всех вгоняют в счетчики. Возможно хотят потом что то намутить
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