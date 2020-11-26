RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців без лічильників можуть
відключити від газу: як...

Українців без лічильників можуть відключити від газу: як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24

Українців без лічильників можуть відключити від газу: як...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям за законом повинні встановлювати індивідуальний газовий лічильник безкоштовно.

Дивися повний текст Українців без лічильників можуть відключити від газу: як отримати прилад безкоштовно.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91421
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24

Как то странно. Всех вгоняют в счетчики. Возможно хотят потом что то намутить
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за... 1, 2, 3
R2 » П'ят 27 лис, 2020 12:25
20 2842
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 14:49
Kudrjavuy
Подорожчання газу: 5 способів економії
R2 » П'ят 30 жов, 2020 19:17
3 230
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 15:07
radiotehnika14
Регулятор може підняти тарифи на доставку газу
R2 » Чет 26 лис, 2020 18:33
6 575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 21:27
jyldyrym1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.