Українцям за законом повинні встановлювати індивідуальний газовий лічильник безкоштовно.
Дивися повний текст Українців без лічильників можуть відключити від газу: як отримати прилад безкоштовно.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24
Українців без лічильників можуть відключити від газу: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців без лічильників можуть відключити від газу: як отримати прилад безкоштовно.
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24
Как то странно. Всех вгоняют в счетчики. Возможно хотят потом что то намутить
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:03
Re: Українців без лічильників можуть відключити від газу: як
Утвердите процедуру возмещения к закону, за установленные с 2017 года счетчики за свои средства, принятому Кабмином 3 года назад.
То, что украинцы получают "прибор" каждый день, давно уже не новость.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 08:13
Ну это как со счетчиками воды было- один в один стопудово! Сначала кричали, что экономия дикая, а теперь ванную принять 20 гривен стоит. Двум людям 40 соответственно. То есть в месяц 1200 гривен только на купание по счетчикам. А я вот летом в жару, пока счетчиков не было, пока покращення не наступило, и по несколько раз в день любил ванную принимать. А теперь ходи воняй или тысячи из кармана отслюнявливай. Это не говоря про мытьё посуды, уборки, простое мытьё рук, умывание, чистку зубов и тд. С газом будет то же самое- сто процентов! Потом каждый нагретый чайник будет по карману бить, а борщ будет дешевле купить, чем приготовить.
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