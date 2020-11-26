Українців без лічильників можуть відключити від газу: як...

Додано: Нед 29 лис, 2020 08:13

p_a_l написав: Как то странно. Всех вгоняют в счетчики. Возможно хотят потом что то намутить Как то странно. Всех вгоняют в счетчики. Возможно хотят потом что то намутить

Ну это как со счетчиками воды было- один в один стопудово! Сначала кричали, что экономия дикая, а теперь ванную принять 20 гривен стоит. Двум людям 40 соответственно. То есть в месяц 1200 гривен только на купание по счетчикам. А я вот летом в жару, пока счетчиков не было, пока покращення не наступило, и по несколько раз в день любил ванную принимать. А теперь ходи воняй или тысячи из кармана отслюнявливай. Это не говоря про мытьё посуды, уборки, простое мытьё рук, умывание, чистку зубов и тд. С газом будет то же самое- сто процентов! Потом каждый нагретый чайник будет по карману бить, а борщ будет дешевле купить, чем приготовить.