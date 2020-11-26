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Українців без лічильників можуть
відключити від газу: як...

Українців без лічильників можуть відключити від газу: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24

Українців без лічильників можуть відключити від газу: як...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям за законом повинні встановлювати індивідуальний газовий лічильник безкоштовно.

Дивися повний текст Українців без лічильників можуть відключити від газу: як отримати прилад безкоштовно.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24

Как то странно. Всех вгоняют в счетчики. Возможно хотят потом что то намутить
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:03

Re: Українців без лічильників можуть відключити від газу: як

Утвердите процедуру возмещения к закону, за установленные с 2017 года счетчики за свои средства, принятому Кабмином 3 года назад.
То, что украинцы получают "прибор" каждый день, давно уже не новость.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:13

  p_a_l написав:Как то странно. Всех вгоняют в счетчики. Возможно хотят потом что то намутить

Ну это как со счетчиками воды было- один в один стопудово! Сначала кричали, что экономия дикая, а теперь ванную принять 20 гривен стоит. Двум людям 40 соответственно. То есть в месяц 1200 гривен только на купание по счетчикам. А я вот летом в жару, пока счетчиков не было, пока покращення не наступило, и по несколько раз в день любил ванную принимать. А теперь ходи воняй или тысячи из кармана отслюнявливай. Это не говоря про мытьё посуды, уборки, простое мытьё рук, умывание, чистку зубов и тд. С газом будет то же самое- сто процентов! Потом каждый нагретый чайник будет по карману бить, а борщ будет дешевле купить, чем приготовить.
New
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:54

Как такое можно писать? В то же время украинцы могут установить счетчик газа самостоятельно. В этом случае, согласно закону, все расходы должен компенсировать облгаз. Правда, механизм такого возмещения пока отсутствует. Можно поставить, но как потом компенсировать расходы - хз )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:31

New, давайте не путать теплое с мягким.
Приведите расчеты, по которым семья из 4-х человек, в квартире, по счетчику, платит за газ больше, чем без оного.
А то пока только эмоции, ничем не подкрепленные.
vladvlas
 
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