Одержувачі субсидій не відчують зростання тарифів на...

Додано: Суб 28 лис, 2020 18:02
Тариф давно не повышался, и , очевидно, что должен поменяться. Но как же поет Минсоцполитики. Когда всю эту махинацию затевали, помнится, Яценюк клялся, что люди не будут платить ни копейки больше - все компенсируют. После этого несколько раз уменьшали нормы, придумывали платежи за транспортировку и т.д. Реально размеры субсидии понизили раз в пять. Теперь вот не пострадаете, если повысят электричество. Система субсидий привела к массовым неплатежам, когда люди с белой зарплатой вынуждены платить за услуги в 2-3 раза выше их реальной цены. Надо обеспечить нормальные цены на услуги, учитывая цену на собственный украинский газ. А то получается, что платим за российский газ по европейским ценам + , а многим украинцам подают собственный низкокалорийный газ, с примесями азота.