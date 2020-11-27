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Кожен другий українець вважає,
що в Україні високий...

Кожен другий українець вважає, що в Україні високий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:38

Кожен другий українець вважає, що в Україні високий...

Пропонуємо до обговорення:
За 10 місяців 2020 року суттєво збільшилося число тих, хто вважає рівень корупції в Україні критичним.

Дивися повний текст Кожен другий українець вважає, що в Україні високий рівень корупції.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:39

Каждый первый - коррупционер!
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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