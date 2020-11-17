В Україні досі є проблема, пов'язана із дискримінаційним ставленням до жінок з боку роботодавців.
Дивися повний текст Шмигаль: Розрив у зарплаті між чоловіками та жінками – до 25%.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:45
Шмигаль: Розрив у зарплаті між чоловіками та жінками –...
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Дивися повний текст Шмигаль: Розрив у зарплаті між чоловіками та жінками – до 25%.
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:45
пускай женщины идут работать на шахту, тогда разрыва не будет. Феминистический бред не приводит к равноправию. Перекос преференций в сторону женщин - обратная дискриминация. А дискриминация не допустима.
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