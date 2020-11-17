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Шмигаль: Розрив у зарплаті між
чоловіками та жінками –...

Шмигаль: Розрив у зарплаті між чоловіками та жінками –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:45

Шмигаль: Розрив у зарплаті між чоловіками та жінками –...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні досі є проблема, пов'язана із дискримінаційним ставленням до жінок з боку роботодавців.

Дивися повний текст Шмигаль: Розрив у зарплаті між чоловіками та жінками – до 25%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:45

пускай женщины идут работать на шахту, тогда разрыва не будет. Феминистический бред не приводит к равноправию. Перекос преференций в сторону женщин - обратная дискриминация. А дискриминация не допустима.
censerus
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