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Скільки грошей люди витратили
на мобільні застосунки

Скільки грошей люди витратили на мобільні застосунки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:35

Скільки грошей люди витратили на мобільні застосунки

Пропонуємо до обговорення:
У третьому кварталі 2020 року споживачі витратили 28 мільярдів доларів на мобільні застосунки. За даними дослідників, це рекордна сума.

Дивися повний текст Скільки грошей люди витратили на мобільні застосунки.
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