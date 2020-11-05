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НБУ змінив вимоги до договорів про кредити, депозити і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09
Пропонуємо до обговорення:
НБУ розробив нові вимоги до договорів щодо споживчого кредиту, депозиту, відкриття рахунку.
Дивися повний текст НБУ змінив вимоги до договорів про кредити, депозити і рахунки
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