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Головна ялинка столиці обійдеться
в 5-7 млн (фото проєкту)

Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкту)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:24

Головна ялинка столиці обійдеться в 5-7 млн (фото проєкту)

Пропонуємо до обговорення:
Про це у відповідь на інформаційний запит УКРІНФОРМу повідомив організатор новорічних свят та інших культурних заходів в Києві - компанія FolkUkraine.

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R2
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То це ялинку на пам'ятник Б. Хмельницькому надінуть?
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:50

"В этом году у киевлян будет сразу ТРИ новогодних елки. Главная елка страны – на Софийской площади, главная елка Киева возле Арки дружбы народов и елка на Контрактовой площади"- какие-то упоротые организаторы этого пира во время чумы. Для кого если запрет на посещение общественных мест и перспектива локдауна??? Жажда украсть затьмила все
ruslan42212
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не плохо, если закрыть нижнее не понять что. То ли кусок мёрзлой какашки, то ли хз
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:19

  ruslan42212 написав:"В этом году у киевлян будет сразу ТРИ новогодних елки. Главная елка страны – на Софийской площади, главная елка Киева возле Арки дружбы народов и елка на Контрактовой площади"- какие-то упоротые организаторы этого пира во время чумы. Для кого если запрет на посещение общественных мест и перспектива локдауна???

Гуляй босота.
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Тож будьмо и у вас есть причина на то
vladimirdermanovskiy
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:18

Коррупция - это бандитизм
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