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Повноцінний локдаун може врятувати
Україну, але є умова,...

Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 11:39

Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...

Пропонуємо до обговорення:
Україна могла б врятувати повноцінний локдаун.

Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 11:43

Гениально!....
Т.е. и этот эксперт из секты клянчащих ..... недо.... экономистов
svetoch-10
 
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